26.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські допомогли літньому чоловікові

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 26 жовтня поліцейські отримали інформацію про зникнення 84-річного чоловіка. Заявник повідомив, що його батько пішов із дому і не повернувся. Також він зазначив, що його родич погано орієнтується на місцевості і не може самостійно знайти дорогу.

Поліцейські передали опис чоловіка колегам та негайно розпочали пошук. Патрульні в найкоротший час розшукали дідуся.

Інспектори доставили літнього чоловіка додому, де на нього вже чекали рідні.

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