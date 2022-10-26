26.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові поліцейські допомогли літньому чоловікові
Правоохоронці отримали інформацію про зникнення людини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 26 жовтня поліцейські отримали інформацію про зникнення 84-річного чоловіка. Заявник повідомив, що його батько пішов із дому і не повернувся. Також він зазначив, що його родич погано орієнтується на місцевості і не може самостійно знайти дорогу.
Поліцейські передали опис чоловіка колегам та негайно розпочали пошук. Патрульні в найкоротший час розшукали дідуся.
Інспектори доставили літнього чоловіка додому, де на нього вже чекали рідні.
Нагадаємо, із магазину у Харкові вкрали
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