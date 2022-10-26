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26.10.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські допомогли літньому чоловікові

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення людини.

Харківські поліцейські врятували дідуся
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 26 жовтня поліцейські отримали інформацію про зникнення 84-річного чоловіка. Заявник повідомив, що його батько пішов із дому і не повернувся. Також він зазначив, що його родич погано орієнтується на місцевості і не може самостійно знайти дорогу.
 
Поліцейські передали опис чоловіка колегам та негайно розпочали пошук. Патрульні в найкоротший час розшукали дідуся.
 
Інспектори доставили літнього чоловіка додому, де на нього вже чекали рідні.
 
Нагадаємо, із магазину у Харкові вкрали спиртне на цигарки на 12 тисяч.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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