26.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Укрпошта відкрила стаціонарне відділення у місті Куп'янськ

Громадяни можуть отримати пенсійні виплати у стаціонарному відділенні Укрпошти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що у деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта". Почалася виплата пенсій мешканцям звільненого Куп'янська в першому стаціонарному відділенні "Укрпошти".

"Перш за все ми провели адміністративні заходи та почали підготовку до масової виплати пенсій. Наразі ми виплачуємо пенсії по п'ятому відділенню. Далі будемо стягувати туди ті відділення, які дуже постраждали після перебування тут російських військ", - розповів директор харківської дирекції АТ "Укрпошта" Юрій Савченко.

Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell.

"До кінця тижня матимемо сталий мобільний інтернет. Також у нас запрацює "Нова пошта". Всі організаційні моменти ми вже виконали, чекаємо на відкриття", - додав радник начальника Харківської обласної військової адміністрації Андрій Беседін.