26.10.2022 15:00 Віталій Хінєвіч
Із Харкова запустили автобусні маршрути в деокуповані населені пункти
На деокуповані населені пункти Харківської області можна дістатись автобусом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Повідомляється, що з Харкова відновлюється автобусне сполучення до населених пунктів 7 звільнених громад.
Таким чином, автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. Із Чугуєва – до Малинівки та Чкаловського.
Найближчим часом буде відновленно автобусне сполучення: Харків – Ізюм та Харків – Липці.
На деокупованих територіях області триває розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відбудови дорожньої інфраструктури.
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