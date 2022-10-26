26.10.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Із Харкова запустили автобусні маршрути в деокуповані населені пункти

На деокуповані населені пункти Харківської області можна дістатись автобусом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що з Харкова відновлюється автобусне сполучення до населених пунктів 7 звільнених громад.

Таким чином, автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. Із Чугуєва – до Малинівки та Чкаловського.

Найближчим часом буде відновленно автобусне сполучення: Харків – Ізюм та Харків – Липці.

На деокупованих територіях області триває розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відбудови дорожньої інфраструктури.