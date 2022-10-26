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26.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Із Харкова запустили автобусні маршрути в деокуповані населені пункти

На деокуповані населені пункти Харківської області можна дістатись автобусом.

автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що з Харкова відновлюється автобусне сполучення  до населених пунктів 7 звільнених громад.
 
Таким чином, автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. Із Чугуєва – до Малинівки та Чкаловського.
 
Найближчим часом буде відновленно автобусне сполучення: Харків – Ізюм та Харків – Липці.
 
На деокупованих територіях області триває розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відбудови дорожньої інфраструктури.
 
Нагадаємо, Укрпошта відкрила стаціонарне відділення у місті Куп'янськ.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, автобус
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