26.10.2022 15:18 Дмитро Колонєй

Кінець кар'єри: спіймали замміністра промисловості при оккупантах на Харківщині

Колишнього митника, що співпрацював з ворогом, затримали на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор Харківської митниці, перебуваючи у Куп’янську, почав активно співпрацювати з «новою» владою. Так, за пропозицією окупантів чоловік обійняв посаду «заступника міністра з промисловості» так званої «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» колаборант модерував процес формування нової митниці на окупованій території. Він підбирав кадри для нової митниці, яка мала бути розташована між окупованою Харківською областю та так званими «ЛНР» і «ДНР». Крім того, «посадовець» навіть організовував процес проходження навчання у м. Краснодар для того, щоб майбутні працівники ґрунтовно розбирались у російському законодавстві.

Але на модераторстві окупаційної митниці підозрюваний не зупинився. Намагаючись догодити кремлівським ляльководам, він навіть організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, створюючи вигляд «турботи» від країни-агресорки.

Крім того, 22 серпня 2022 року, під час «святкування» Дня прапора РФ, «заступник міністра промисловості» публічно разом з іншими колаборантами розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

Проте запустити окупаційну митницю колаборанту так і не вдалось. 25 жовтня правоохоронці затримали у Харкові пособника окупантів у порядку ст. ст.208, 615 КПК України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури головному державному інспектору Харківської митниці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.