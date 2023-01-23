    
Главная Новини Харкова Суспільство Презентовано книгу про історичні пам’ятки Харківщини
23.01.2023  11:04   

Презентовано книгу про історичні пам’ятки Харківщини

Чергова книга серії «Звід пам’яток історії та культури України» присвячена одному з районів Харківскої області.

https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/119311

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, книжка присвячена Куп’янському району. Вона є другою частиною про пам’ятки цього району та четвертою із серії порайонних енциклопедичних видань, запланованих обласною редколегією Харківського тому «Звід пам’яток історії та культури України».

Видання підготовлено співробітниками ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» за підтримки Департаменту культури і туризму ХОВА у співпраці з вченими-науковцями міста Харкова та із співробітниками краєзнавчих музеїв Великобурлуцької, Дворічанської, Шевченківської територіальних громад області.

Хоча книга побачила світ наприкінці 2021 року, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні запланована на березень 2022 року презентація не відбулась. Наразі вже  з’явилась можливість ознайомитися з виданням в електронному форматі.

Книга містить нариси про Великобурлуцьку, Вільхуватську, Дворічанську та Шевченківську громади Куп’янського району й налічує 313 статей про об’єкти культурної спадщини, близько 580 ілюстрацій, картографічних матеріалів, розширений науково-довідковий апарат.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учні закладів шкіл Індустріального району Харкова взяли участь у різноманітних заходах, присвячених дню народження «Вікіпедії» – найпопулярнішої онлайн-енциклопедії.


Тэги:  книга, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Суспільство Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times 16.12 Суспільство Книгу харківського видання відзначили на премії BBC 01.11 Суспільство Ігор Терехов виставив на благодійний аукціон книгу із власним автографом
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 