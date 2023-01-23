Презентовано книгу про історичні пам’ятки Харківщини

Чергова книга серії «Звід пам’яток історії та культури України» присвячена одному з районів Харківскої області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, книжка присвячена Куп’янському району. Вона є другою частиною про пам’ятки цього району та четвертою із серії порайонних енциклопедичних видань, запланованих обласною редколегією Харківського тому «Звід пам’яток історії та культури України».
Видання підготовлено співробітниками ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» за підтримки Департаменту культури і туризму ХОВА у співпраці з вченими-науковцями міста Харкова та із співробітниками краєзнавчих музеїв Великобурлуцької, Дворічанської, Шевченківської територіальних громад області.
Хоча книга побачила світ наприкінці 2021 року, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні запланована на березень 2022 року презентація не відбулась. Наразі вже з’явилась можливість ознайомитися з виданням в електронному форматі.
Книга містить нариси про Великобурлуцьку, Вільхуватську, Дворічанську та Шевченківську громади Куп’янського району й налічує 313 статей про об’єкти культурної спадщини, близько 580 ілюстрацій, картографічних матеріалів, розширений науково-довідковий апарат.
Раніше РЕДПОСТ писав, що учні закладів шкіл Індустріального району Харкова взяли участь у різноманітних заходах, присвячених дню народження «Вікіпедії» – найпопулярнішої онлайн-енциклопедії.
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