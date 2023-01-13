13.01.2023 17:01 Дмитро Колонєй
Харківські діти відсвяткували день народження «Вікіпедії» (фото)
Учні харківських шкіл взяли участь у заходах, присвячених події.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міскраду, учні закладів шкіл Індустріального району Харкова взяли участь у різноманітних заходах, присвячених дню народження «Вікіпедії» – найпопулярнішої онлайн-енциклопедії.
Старшокласники дослідили історію її виникнення, проаналізували найпопулярніші вікістатті та розробили власні, а учні молодших класів провели квест із пошуку інформації.
Зазначимо, засновниками «Вікіпедії» є американські інтернет-підприємці Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер. Сталося це 15 січня 2001 року. До створення україномовної версії онлайн-енциклопедії долучилося понад 100 тис. дописувачів з усього світу. Наразі вона містить 1 223 260 сторінок.
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