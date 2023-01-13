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13.01.2023  17:01   Дмитро Колонєй

Харківські діти відсвяткували день народження «Вікіпедії» (фото)

Учні харківських шкіл взяли участь у заходах, присвячених події.

Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, учні закладів шкіл Індустріального району Харкова взяли участь у різноманітних заходах, присвячених дню народження «Вікіпедії» – найпопулярнішої онлайн-енциклопедії.  
 
Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
 
Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
 
Старшокласники дослідили історію її виникнення, проаналізували найпопулярніші вікістатті та розробили власні, а учні молодших класів провели квест із пошуку  інформації.  
 
Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
 
 
Зазначимо, засновниками «Вікіпедії» є американські інтернет-підприємці Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер. Сталося це 15 січня 2001 року. До створення україномовної версії онлайн-енциклопедії долучилося понад 100 тис. дописувачів з усього світу. Наразі вона  містить 1 223 260 сторінок.
 
Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
 
Відсвяткували день народження «Вікіпедії» харківські діти
 
Нагадаємо, раніше ми писали про «сонячну» дівчинку з Харкова, яка перемагає на міжнародних творчих змаганнях.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, википедия, харьков
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