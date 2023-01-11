11.01.2023 17:43 Дмитро Колонєй
Волонтери влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської лікарні. Фото
Розважальний захід був організований харківській Міській дитячій лікарні №5.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міскраду, Координаційна рада волонтерів Харкова за підтримки КЗ «Офіс реформ Харкова» організувала розважальний захід у Міській дитячій лікарні №5.
Програму підготувала громадська організація «Спокута» та благодійний фонд «Rescue Now».
Понад 50 дітей взяли участь у виставі з акторами та Святим Миколаєм, арт-терапії та отримали подарунки від партнерів заходу: громадських організацій «Спокута», «Вільний Харків», «Rotary Club Kharkiv «New level» та Молодіжної ради при Харківському міському голові.
Завершилося свято обідом від мережі ресторанів «Япошка».
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