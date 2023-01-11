    
Главная Новини Харкова Суспільство Волонтери влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської лікарні. Фото
11.01.2023  17:43   Дмитро Колонєй

Волонтери влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської лікарні. Фото

Розважальний захід був організований харківській Міській дитячій лікарні №5.

Влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської Міської дитячої лікарні №5 волонтери
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, Координаційна рада волонтерів Харкова за підтримки КЗ «Офіс реформ Харкова» організувала розважальний захід у Міській дитячій лікарні №5.
 
 
Програму підготувала громадська організація «Спокута» та благодійний фонд «Rescue Now». 
 
Влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської Міської дитячої лікарні №5 волонтери
 
Понад 50 дітей взяли участь у виставі з акторами та Святим Миколаєм, арт-терапії та отримали подарунки від партнерів заходу: громадських організацій «Спокута», «Вільний Харків», «Rotary Club Kharkiv «New level» та Молодіжної ради при Харківському міському голові.
 
Влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської Міської дитячої лікарні №5 волонтери
 
Завершилося свято обідом від мережі ресторанів «Япошка».
 
Влаштували свято для маленьких пацієнтів харківської Міської дитячої лікарні №5 волонтери
 
Нагадаємо, раніше ми писали про юну художницю з Харкова, яка виграла міжнародний конкурс на публікацію в іспанському виданні.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  праздник, дети, харьков, подарки, волонтеры
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 День в історії 11 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 10.01 День в історії 10 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 09.01 День в історії 9 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 