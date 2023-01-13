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13.01.2023  19:13   Євген Клочко

В Слобідському районі водій влаштував масову ДТП (фото)

ДТП в Харкові трапилась 13 січня в Слобідському районі міста.

ДТП у Харкові: водій протаранив стоб і опинився в лікарні
 
Як повідомили РЕДПОСТ в обласній поліції, на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Ньютона сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. 
 
 
Попередньо встановлено, що 33-річний водій «Daewoo Nexia» здійснив проїзд на «червоний» сигнал світлофора, зіштовхнувся з бетонним стовпом та з автомобілем «ВАЗ 2111», а надалі - з «Renault Master».
 
ДТП у Харкові: водій протаранив стоб і опинився в лікарні
 
Травми отримав водій «Daewoo Nexia». З місця пригоди 33-річного чоловіка було доставлено до лікарні. За повідомленням журналістів "Суспільне Харків" водія в тяжкому стані доправили до реанімації.
 
Інформація про подію була зареєстрована в Єдиному обліку.
 
Раніше ми повідомляли, що 4 січня на автошляху «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта» на 18км+500м сталися відразу три дорожньо-транспортні пригоди. Одна виявилась фатальною для водія легковика.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, дтп
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