13.01.2023 19:13 Євген Клочко

В Слобідському районі водій влаштував масову ДТП (фото)

ДТП в Харкові трапилась 13 січня в Слобідському районі міста.

Як повідомили РЕДПОСТ в обласній поліції, на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Ньютона сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Читайте також: У Харкові порушник комендантської години потрапив у ДТП

Попередньо встановлено, що 33-річний водій «Daewoo Nexia» здійснив проїзд на «червоний» сигнал світлофора, зіштовхнувся з бетонним стовпом та з автомобілем «ВАЗ 2111», а надалі - з «Renault Master».

Травми отримав водій «Daewoo Nexia». З місця пригоди 33-річного чоловіка було доставлено до лікарні. За повідомленням журналістів "Суспільне Харків" водія в тяжкому стані доправили до реанімації.

Інформація про подію була зареєстрована в Єдиному обліку.

Раніше ми повідомляли, що 4 січня на автошляху «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта» на 18км+500м сталися відразу три дорожньо-транспортні пригоди . Одна виявилась фатальною для водія легковика.



