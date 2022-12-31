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31.12.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові порушник комендантської години потрапив у ДТП

Водій авто здійснив наїзд на металеву конструкцію.

Харків ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 30 грудня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Volvo S60», який рухався вулицею Гімназійна  Набережна під час дії комендантської години. Однак порушник раптово почав рух та покинув місце зупинки. Під час розшуку транспортного засобу за орієнтуванням поліцейські виявили його на проспекті Героїв Харкова на місці ДТП.
 
Попередньо встановлено, що 38-річний водій «Volvo» здійснив наїзд на металеву конструкцію, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем «Mitsubishi Pajero». 
 
38-річний чоловік загинув на місці. 21-річні водій та пасажир другого траспортного засобу госпіталізовані до лікарні. 
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження.
 
Нагадаємо, правоохоронці розшукують чоловіка за розбійний напад.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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