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31.12.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області вбив жінку похилого віку

У селі Литвинівка стався злочин.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 30 грудня до територіального підрозділу поліції міста Валки надійшло повідомлення про те, що в селі Литвинівка в приватному домоволодінні виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаної рани в області шиї. Загиблою виявилася 80-річна місцева мешканка.
 
Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 53-річний чоловік. Під час спільного розпивання спиртних напоїв він завдав жінці смертельні тілесні ушкодження ножем. Як з’ясувалось, зловмисник був раніше судимий за тяжкі злочини.
 
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, правоохоронці розшукують чоловіка за розбійний напад.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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