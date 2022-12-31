31.12.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області вбив жінку похилого віку

У селі Литвинівка стався злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 30 грудня до територіального підрозділу поліції міста Валки надійшло повідомлення про те, що в селі Литвинівка в приватному домоволодінні виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаної рани в області шиї. Загиблою виявилася 80-річна місцева мешканка.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 53-річний чоловік. Під час спільного розпивання спиртних напоїв він завдав жінці смертельні тілесні ушкодження ножем. Як з’ясувалось, зловмисник був раніше судимий за тяжкі злочини.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.