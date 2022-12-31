31.12.2022 10:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розшукують чоловіка за розбійний напад

Поліція Чугуївського РУП розшукує Кріцина Олександра Миколайовича, 1967 року народження, за скоєння особливо тяжкого злочину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що троє чоловіків зі зброєю увірвалися до домоволодіння 60-річного господаря, побили та під загрозою вогнепальної зброї заволоділи його майном. Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили трьох підозрюваних, двоє з яких затримані.

Третього співучасника, 55-річного Олександра Кріцина оголошено у розшук. Він обгрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь якою інформацією щодо місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити до поліції за номерами телефону 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 або 102. Анонімність гарантується.