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31.12.2022  10:50   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 950 осіб. Одужало 308 427 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 248 осіб.

коронавірус

Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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