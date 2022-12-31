Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 950 осіб. Одужало 308 427 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 248 осіб.
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 грудня.
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День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.
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