31.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження трубопроводів

Фахівці оперативно усувають ушкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 30 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію на магістралі діаметром 200 мм на проспекті Героїв Харкова, а також капітально відремонтували оглядовий колодязь у селищі Кулиничі.

«Цього складного року доводиться щодня бути готовим до того, щоб негайно приступити до ліквідації аварії, що раптово виникла, на мережах водопостачання. Адже, як відомо, від нашої злагодженої роботи безпосередньо залежить безперебійна подача води харків'янам. Тому на екстрений випадок завжди маємо в запасі все необхідне. На належному рівні нашими досвідченими ремонтниками проводиться і профілактична робота на об'єктах водопровідного господарства. Все це у комплексі дозволяє досягати необхідних результатів», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.

Сьогодні, 31 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали відновлювальні роботи на 14 пошкоджених ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.