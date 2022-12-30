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30.12.2022  09:50   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 922 осіб. Одужало 308 357 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 290 осіб.

Коронавірус

Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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