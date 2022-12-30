30.12.2022 10:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці допомогли чоловікові, який із травмою голови знаходився біля автодороги

Чоловік перебував біля дороги Харків-Ахтирка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що поліцейські офіцери Солоницівської громади під час патрулювання побачили громадянина, який знаходився поруч із проїзною частиною автодороги Харків – Ахтирка з ушкодженнями голови.

Правоохоронці вміло надали громадянину медичну допомогу та викликали бригаду медиків швидкої допомоги.

Медики бригади швидкої допомоги по приїзду стабілізували стан чоловіка та доставили до Харківської клінічної лікарні. Прийшовши до тями чоловік пояснив, що тілесні ушкодження отримав з власною необережності, впавши зі слизького парапету.

Поліцейські закликають, бути обачними та берегти своє життя та здоров'я.

Нагадаємо, у Харкові врятували чоловіка від вогню.