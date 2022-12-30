30.12.2022 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові врятували чоловіка від вогню: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 29 по 30 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



У Харкові врятували чоловіка від вогню: оперативна інформація від ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що на одній з пожеж, що трапилась через необережне поводження з вогнем, рятувальники врятували життя 61-річного чоловіка.

Подія трапилась о 10:56 на адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка. Горіла квартира на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Вогонь ліквідували об 11:25.

4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Харкову, Куп’янську, с. Слобожанському та с. Котляри. Вражені об’єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двоє загиблих людей.

Крім цього зазначається, що пожежа, спричинена ворогом, зафіксована в селищі Дворічна. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку, в якій загорілась одна з квартир. Площа пожежі склала 15 кв.м. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 14-ї ДПРЧ впорались з вогнем протягом години.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили 21,5 тон питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – чергування;

4 – інші виїзди.