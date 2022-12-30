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30.12.2022  08:50   Віталій Хінєвіч

«На дворі війна, звуків вибухів нам і без фейерверків вистачає»,- Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до городян щодо зустрічі Нового року.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
«У ніч проти неділі ми всі з вами зустрінемо Новий рік. Я знаю, що ми звикли відзначати це свято як великими кампаніями, так і у родинному колі, весело та яскраво. Багато хто, попри заборону, котра діє з 2014 року, робив це з фейерверками. 
 
Звертаюся до вас, дорогі харків‘яни - цьогоріч обмежте себе у цій розвазі. На дворі війна, звуків вибухів нам і без фейерверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і без того робить багато чого, аби зіпсувати нам новорічні та різдвяні свята. 
 
Тож зараз, коли Харків обстрілюють вже кілька днів поспіль, прошу вас більш турботливо ставитися до оточуючих та не збільшувати приводи для їхнього хвилювання. Бо ми - разом! Ми - харків‘яни!!»,- звернувся до харків'ян Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков. игорь терехов
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