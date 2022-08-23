23.08.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив рятувальників, військових та комунальників до Дня міста

Харківський міський голова нагородив харків'ян та вручив нагрудні знаки новим Почесним громадянам міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що 23 серпня Харківський міський голова Ігор Терехов,вручив почесні грамоти Харківської міської ради, Подяки міського голови та Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради вручили військовим, рятувальникам та працівникам комунальних підприємств міста, які займаються життєзабезпеченням міста під час війни.

Крім того, з нагоди 79-тої річниці визволення Харкова від нацистських загарбників нагородили ветеранів Другої світової війни.

Присутні вшанували пам'ять загиблих на війні українців хвилиною мовчання.

Ігор Терехов зазначив, що вперше Харків відзначає свій день народження у новому статусі - Міста-героя.

«Президент України удостоїв місто цього почесного звання завдяки вам харків'яни, вам воїнам, які захищають Харків та всю Україну, бійцям тероборони, медикам, волонтерам, усім українцям. У нас були чудові плани розвитку міста, і я впевнений, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо Харків, і він буде ще кращим, ще красивішим, ніж був», - наголосив міський голова.

Також він вручив нагрудні знаки п'ятьом новим Почесним громадянам міста Харкова. Ними стали Олександр Волобуєв, Володимир Садковий, Олег Мікац, Сергій Гузченко та Валерій Шмуклер.

«Цього року ми ухвалили рішення удостоїти почесного звання військових, які відстоюють наше місто та всю Україну, героїв-працівників ДСНС, які рятують життя, гасять пожежі, розбирають завали, а також будівельників, які створювали наше місто і сьогодні працюють над тим, щоб після нашої перемоги Харків став ідеальним містом майбутнього», - наголосив Ігор Терехов.

Крім цього міський голова привітав українців із Днем Державного Прапора. Він зазначив, що у Харкові над найвищим флагштоком в Україні та Європі (102 м) майорить український прапор як символ того, що Харків був, є та буде українським містом.