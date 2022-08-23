23.08.2022 17:47 Дмитро Колонєй

Харків'янин незаконно збудував будинок у забороненій смузі

Прокуратура повідомила про підозру харків'янину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, у ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року чоловік самовільно збудував магазин поблизу вул. Олександра Морозова у м. Харкові за 12 метрів від зеркала озера.

При цьому підозрювань не мав відповідного рішення про передачу земельної ділянки у власність або користування.

Крім того, відповідно до норм чинного законодавства, у прибережних захисних смугах вдоль річок, водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області.