Нова виплата українцям у Польщі: хто її отримає

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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.

Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.