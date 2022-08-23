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23.08.2022  18:01   Дмитро Колонєй

Нова виплата українцям у Польщі: хто її отримає

Уряд Польщі готує пакет фіндопомоги для українських біженців.

Отримають нову виплату українські біженці у Польщі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на PaysSpace Magazine, Польща виділить українським біженцям додаткову фіндопомогу у розмірі - 8 млн 270 тис злотих або 64 млн грн в еквіваленті. Розподілом грошей займатиметься Фонд імені блаженного Климентія Шептицького.
 

Хто її отримає

  1. Жінки, які перебували в полоні у занарбників, отримають одноразову допомогу на суму 10 тис злотих (80 тис грн).
  2. Діти до 18 років, у яких обидва батьки або один з них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули під час бойових дій.
  3. Сироти зможуть отримувати виплати приблизно по 720 злотих (5,7 тис грн) щомісяця.
 
Передбачається, що фіндопомогу буде надано щонайменше 1600 українських дітей.

Що потрібно зробити для надання допомоги  

1. Надати заявку на допомогу можна подати на сайті Фонду, де необхідно заповнити анкету та вказати такі дані:

  • серію та номер паспорта;
  • електронну пошту;
  • особистий номер телефону;
  • адресу проживання;
  • документ, що підтверджує право опіки над дитиною опікуна/лист-повідомлення від Національного інформаційного бюро про звільнення з полону.

Строк подачи заявки 

Документіи приймають до 30 листопада 2022 року.
 
Источник:   PaysSpace Magazine
 Тэги:  беженцы, выплаты, польша, украина
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