23.08.2022 07:30 Рита Парфенова

Харкову – 368! Свята, прикмети, традиції та заборони дня

Харків святкує свій день народження. Найсумніший день народження за останні майже 80 років.





Але харків‘яни все одно вітають своє місто зі святом і вірять в нашу Перемогу й у те, що наступний день Харкова ми відсвяткуємо під мирним небом на найбільшій площі Європи!



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23 серпня відзначається День Державного прапора України – указ про його заснування було підписано президентом у 2004 році.



Державний прапор України – прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.



Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася впродовж кількох століть. Використання жовтого та блакитного кольорів (з різними відтінками) на прапорах України-Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних.



Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно оформилося як єдинонаціональне на початку 20 століття. Символами України в їхньому найновішому трактуванні є безхмарне небо як символ світу – синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку – жовтий колір.



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Щорічно 23 серпня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації – у день повстання рабів Сан-Домінго та Гаїті у 1791 році, яке започаткувало процес ліквідації системи рабства.



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Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму відзначається 23 серпня, у день підписання 1939 року договору про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом (пакт Молотова-Ріббентропа). Цей документ, що передбачав можливість пролонгації, зобов'язував сторони, що його підписали, утримуватися від агресивних дій щодо один одного на строк у 10 років. Одночасно було підписано секретний протокол про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Існування секретного протоколу довгий час заперечувалося радянською стороною, і лише наприкінці 1980-х рр. н. цей факт був визнаний і став надбанням світової спільноти.



День пам'яті жертв сталінізму та нацизму, відомий також як День пам'яті жертв тоталітарних та авторитарних режимів або «День чорної стрічки» запропонував запровадити з 2009 року Європарламент. Його підтримує про ОБСЄ. Крім того, цей день офіційно вшановують і низку окремих країн Європи та членів ЄС, а також країн, що не входять до Євросоюзу. За межами Європи – США, Канада та Грузія.

Також цього дня

476 року Західна Римська імперія під ударами варварів. Останній імператор – Ромул Август (Flavius ​​Romulus Augustus) – був скинутий. Римом опанував варвар Одоакр.



1572 - Варфоломіївська ніч у Парижі - масова різанина гугенотів у Франції, влаштована католиками в ніч на 24 серпня 1572, напередодні дня святого Варфоломія.



1770 – англійський капітан Джеймс Кук оголосив Австралію власністю Англії.



1913 – у Копенгагені відкрито пам'ятник Русалочці – героїні казки Ганса Християна Андерсена.



1970 – народився Рівер Фенікс (пом. 1993), американський кіноактор («Залишися зі мною», «Берег москітів», «Мій особистий штат Айдахо»), старший брат Хоакіна Фенікса.



1974 – народився Сергій Жадан, український поет та письменник, перекладач, есеїст, громадський діяч.



1975 – відкрито станцію метро «Московський проспект» (зараз «Турбоатом») – 8-ту станцію Харківського метрополітену, розташовану на Холодногірсько-Заводській лінії.



1989 – у 50-ті роковини підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція «Балтійський шлях», коли жителі Литви, Латвії та Естонії збудували живий ланцюг завдовжки майже 600 км – близько двох мільйонів чоловік (найбільший живий ланцюг у світі).



1990 – у Бердянську на місцевому стадіоні «Торпедо» вперше в СРСР стартувала міжнародна музично-екологічна акція «САМ» («Врятуємо Азовське море!»). Вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном було піднято синьо-жовтий прапор. Цей день згодом стане День Державного Прапора України.



1998 – встановлене звання Герой України.



2012 – після реконструкції у Харкові відкрився Центральний парк розваг (імені Горького).



Іменини відзначають: Опанас, В'ячеслав, Лаврентій, Роман.