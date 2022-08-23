Харків на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківській області: п’ять у Чугуївському та одна в Ізюмському районах. Горіли житловий будинок, господарча споруда, теплиця, хлойна підстилка та трава на відкритій території.
Загалом за добу з 22 по 23 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:
33 - на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;
14 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
2 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, 22 серпня близько 2:50 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.
Комментариев: 0
Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Харків святкує свій день народження. Найсумніший день народження за останні майже 80 років.
влажность:
давление:
ветер: