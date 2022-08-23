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23.08.2022  08:07   

Харків на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківській області: п’ять у Чугуївському та одна в Ізюмському районах. Горіли житловий будинок, господарча споруда, теплиця, хлойна підстилка та трава на відкритій території.

Загалом за добу з 22 по 23 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:
33 - на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;
14 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
2 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, 22 серпня близько 2:50 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Тэги:  пожар, харьков, обстрел, гсчс, агрессия россии
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