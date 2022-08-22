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22.08.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова

Ворог ударив ракетою по Слобідському району.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 22 серпня близько 2:50 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Ракета потрапила поряд із територією приватного підприємства. Внаслідок пошкодження отримав паркан та складське приміщення підприємства.
 
Попередньо встановлено, що ворожу ракету типу С-300 запущено з території Бєлгородської області РФ.
 
Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, ввечері 21 серпня ворог обстріляв Київський район Харькова з РСЗВ, а проти ночі 22 серпня завдав двох ракетних ударів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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