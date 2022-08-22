22.08.2022 09:12 Рита Парфенова

По одному з районів Харкова ворог здійснив артобстріл та ракетний удар

Увечері 21 серпня ворог обстріляв Київський район Харькова з РСЗВ, а проти ночі 22 серпня завдав двох ракетних ударів.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 серпня, передає РЕДПОСТ.

Так, в неділю близько 21:00 з РСЗВ був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік.



Крім того, близько 3:00 ночі з м. Бєлгород ворог завдав 2 ракетних ударів по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.