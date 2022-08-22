Під Харковом поранено жінку під час ворожого обстрілу

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 серпня, передає РЕДПОСТ.
В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.
В смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.
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