    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом поранено жінку під час ворожого обстрілу
22.08.2022  09:45   Рита Парфенова

Під Харковом поранено жінку під час ворожого обстрілу

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

скорая помощь
 

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 серпня, передає РЕДПОСТ.

В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.

В смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Надзвичайні події У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілів 22.08 Надзвичайні події Наслідки обстрілу Київського району Харкова (фото) 22.08 Надзвичайні події По одному з районів Харкова ворог здійснив артобстріл та ракетний удар
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 