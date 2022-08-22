Наслідки обстрілу Київського району Харкова (фото)

Увечері 21 серпня рашисти обстріляли приватний сектор у Київському районі Харкова.
Внаслідок обстрілу вибухову травму отримав чоловік 1986 року народження.
Слідчі та криміналісти фіксують усі деталі та проводять огляд місця події.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня ворог обстріляв Київський район Харькова з РСЗВ, а проти ночі 22 серпня завдав двох ракетних ударів.
Комментариев: 0
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
влажность:
давление:
ветер: