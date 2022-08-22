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22.08.2022  10:20   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу Київського району Харкова (фото)

Увечері 21 серпня рашисти обстріляли приватний сектор у Київському районі Харкова.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Київського району
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Обстріл стався у неділю, 21 серпня, о дев’ятій годині вечора.
 
Були обстріляни житлові приватні домівки на вулицях Челюскіна та Нижегородській.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Київського району

Внаслідок обстрілу вибухову травму отримав чоловік 1986 року народження.

Слідчі та криміналісти фіксують усі деталі та проводять огляд місця події.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Київського району

Нагадаємо, ввечері 21 серпня ворог обстріляв Київський район Харькова з РСЗВ, а проти ночі 22 серпня завдав двох ракетних ударів.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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