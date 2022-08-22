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22.08.2022  10:45   Рита Парфенова

У Харкові медики врятували від смерті трьох людей

Три успішні реанімації були проведені бригадами екстреної медичної допомоги.

скорая помощь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Життя 70-річної мешканки Харківського району, 89-річної харків‘янки та 50-річного мешканця Харківського району врятували бригада ЕМД 807 у складі фельдшера Ксенії Руденко, м/с Марини Бабіної, водія Сергія Климко, бригада ЕМД 804 у складі фельдшера Вадима Крамаренко, фельдшера Софії Рудь, водія Андрія Киріченко та бригада ЕМД 502 у складі фельдшера Тетяни Гладко,медсестри Лілії Бабаєвської та водія Олега Шевченко.
 
Нагадаємо, медики у Харківській області повернули до життя чоловіка.
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая помощь, харьков, реанимация
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