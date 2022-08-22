22.08.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківський боксер здобув «золото» на чемпіонаті Європи

У Туреччині пройшов чемпіонат Європи з боксу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 12 по 21 серпня в Туреччині проходив чемпіонат Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Серед українських спортсменів був харків’янин Іван Безуглий, який здобув золоту медаль.

Як розповіли у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, представник харківського боксерського клубу «ХТЗ» Іван Безуглий став найсильнішим на континенті у ваговій категорії до 60 кг. До змагань спортсмена готував тренер Роман Шкарупа.

Варто зазначити,що всього збірна України з боксу завоювала 14 нагород: п’ять золотих, сім срібних і дві бронзові медалі. Це дозволило українським спортсменам посісти друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній команді Англії.