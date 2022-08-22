Харківський боксер здобув «золото» на чемпіонаті Європи

У Туреччині пройшов чемпіонат Європи з боксу.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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