21.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч
Харківський спортсмен завоював «золото» на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби
Михайло Вишневецький здобув перемогу над іранським спортсменом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що 20 серпня у Болгарії відбулися фінальні поєдинки серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби.
Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кг у фіналі здобув перемогу над іранським спортсменом Фардіном Шабаном Хедаятіставом та став чемпіоном світу.
«Вітаємо спортсмена та його тренера Тімченка Юрія Леонідовича з високим спортивним результатом!», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОВА.
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