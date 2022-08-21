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21.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Харківський спортсмен завоював «золото» на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

Михайло Вишневецький здобув перемогу над іранським спортсменом.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 20 серпня у Болгарії відбулися фінальні поєдинки серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби.
 
Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кг у фіналі здобув перемогу над іранським спортсменом Фардіном Шабаном Хедаятіставом та став  чемпіоном світу.
 
«Вітаємо спортсмена та його тренера Тімченка Юрія Леонідовича з високим спортивним результатом!», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОВА.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з армспорту.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, спорт
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