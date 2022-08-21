21.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківський спортсмен завоював «золото» на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

Михайло Вишневецький здобув перемогу над іранським спортсменом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 20 серпня у Болгарії відбулися фінальні поєдинки серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби.

Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кг у фіналі здобув перемогу над іранським спортсменом Фардіном Шабаном Хедаятіставом та став чемпіоном світу.

«Вітаємо спортсмена та його тренера Тімченка Юрія Леонідовича з високим спортивним результатом!», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОВА.