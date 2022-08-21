21.08.2022 15:12 Рита Парфенова

Список пляжів Харкова та області, де купатися не рекомендується

У зоні купання шости водойм Харкова та області знайшли лактозопозитивну кишкову паличку.

Фахівці провели чергові вірусологічні дослідження проб води у місцях відпочинку харків'ян та мешканців області, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр лабораторних досліджень.



Моніторинг якості води проводився у 10 місцях для купання на водних об'єктах Харкова та Харківської області (де не ведуться бойові дії).



За результатами останніх санітарно-мікробіологічних досліджень проб води поверхневих водойм встановлено, що у воді з Основ’янського озера в місті Харків вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 9 500 при нормі не більше 5 000 на літр. У зв’язку з цим не рекомендуємо купання у цій водоймі.



Результати повторних санітарно-мікробіологічних лабораторних досліджень проб води поверхневих водойм, відібраних у межах зони купання Журавлівського гідропарку в місті Харків, відповідають нормативним вимогам.

Загалом кишкову паличку знайшли у воді на наступних пляжах:

Основянське озеро в місті Харків,

Олексіївський лугопарк в місті Харків,

Петренківське водоймище в місті Харків,

річка Берестова в місті Красноград ,

річка Берестова в смт Зачепилівка Красноградського району,

ставок Копань в місті Богодухів.

Перевищення гігієнічного нормативу вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок свідчить про ризики для здоров’я населення через потенційну небезпеку наявності у водоймах збудників кишкових інфекційних захворювань. Тому купання в цих водоймах не рекомендується.

Нагадаємо, раніше в рамках проекту «Безпечне літо» співробітники поліції та ДСНС проводили рейди пляжами водойм в районах Харкова, що обстрілюються, попереджаючи про можливість знаходження нерозірваних боєприпасів на території відпочинку та у воді.