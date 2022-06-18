18.06.2022 21:31 Дмитрий Колоней

Харьковские пляжи и обстрелы врага: полицейские провели профилактические рейды (фото)

Харьковские полицейские пообщались со взрослыми и детьми, предупреждая об опасности.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, стражи порядка провели профилактические рейды в местах отдыха граждан в Киевском районе Харькова. Сотрудники полиции предупредили жителей города об опасности посещения водоемов в связи с ежедневными вражескими обстрелами.

На днях профилактические рейды в местах отдыха граждан провели работники ювенальной превенции ХРУП №1 совместно с работниками Управления патрульной полиции в Харьковской области. В рамках проекта "Безопасное лето" полицейские пообщались со взрослыми и детьми.

Работники полиции рассказали гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности во время купания в водоемах, поскольку такой вид досуга пока крайне опасен.

Также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить о происшествии по телефонам «102» и «101».