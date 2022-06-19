19.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 19 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Утром гром слышен – вечером дождь будет.

Глухой гром – будет спокойный дождь.

Дует восточный ветер – летом будет много осадков.

Если резко стало холодно – будет хорошая погода.

Кузнечики стрекочут – будет хорошая погода.

Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.