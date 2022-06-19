Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 19 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Сегодня звезды обещают успех в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
влажность:
давление:
ветер: