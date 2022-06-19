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19.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 19 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Харьков сад Шевченко

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Утром гром слышен – вечером дождь будет.
  • Глухой гром – будет спокойный дождь.
  • Дует восточный ветер – летом будет много осадков.
  • Если резко стало холодно – будет хорошая погода.
  • Кузнечики стрекочут – будет хорошая погода.
  • Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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