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31.05.2022  12:00   Рита Парфенова

Из-за войны Украину ожидает аномальное лето

Лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами. Новые максимумы температур установит август - ожидаемо самый жаркий мсяц лета.

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Как рассказал Styler руководитель "Экологической нации" Богдан Красавцев, одним из факторов, влияющих на погоду, является изменение климата в результате военных действий, передает РЕДПОСТ.

Эксперт объяснил, что из-за военных действий в атмосферу выбрасывается огромное количество углерода, ускоряющего необратимые климатические процессы. По его мнению, эти явления будут становиться все более отчетливыми в течение следующих лет.

"Сейчас мы все можем видеть шквальные ветры, в частности, в Киеве, и скачки температуры вниз-вверх. Изменения климата сегодняшнего времени - это постоянная непредсказуемость и резкие температурные колебания и к тому же разные стихийные явления, как торнадо", - сказал Красавцев. Он отметил, что смерчи уже стали "визиткой" не только южных, но и центральных областей Украины.

Что касается температурных прогнозов, то, по словам эксперта, июнь будет, скорее всего, относительно теплым, без сверхвысоких температур. Но дни с середины июля по август будут самыми жаркими.

"Очевидно, температура будет бить новые максимальные рекорды. Вместе с тем, я думаю, что сильные ветра никуда не денутся, а их интенсивность будет только нарастать, к чему мы все привыкнем", - отметил Богдан Красавцев.

Напомним, сегодня, 31 мая, после дневной жары может пойти дождь.


 

Источник:   Obozrevatel
 Тэги:  погода, лето, украина
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