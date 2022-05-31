Прогноз погоды в Харькове на вторник, 31 мая

Весна завершается летней погодой. После дневной жары может пойти дождь.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 21%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений.
Весна завершается летней погодой. После дневной жары может пойти дождь.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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