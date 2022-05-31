31.05.2022 05:58 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 31 мая

Весна завершается летней погодой. После дневной жары может пойти дождь.

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 21%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Если утром 31 мая выпала роса, это сулит жаркий июль.

Зарницы заиграли – к перемене погоды.

Солнце на закате красное – к ветреным дням, а если в дымке или бледное – к дождям.

Солнце садится в облака – 1 июня будет дождь и ветер.

Если с дуба начали опадать зеленые листья – будет неурожай.