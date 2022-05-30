30.05.2022 22:15 Дмитрий Колоней

Война объединила всех харьковчан

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов в интервью журналистке Наталье Мосейчук отметил:

«Моя команда практически вся осталась в городе Харькове. Я горжусь, что не ошибся в этих людях. Я сегодня вижу, как они работают. И война еще раз доказала эффективность этой команды и продолжает доказывать каждый день».

Также он подчеркнул, что война объединила всех харьковчан, в том числе выдающихся врачей, политиков, преподавателей, деятелей культуры и искусства, которые с первых дней обстрелов помогают Харькову.

«Сейчас в Харькове необычайная обстановка. Мы стали более чуткими. И абсолютно точно сейчас нет места политике - сейчас время объединения нации. Мы должны объединиться и победить врага. И я благодарен всем, кто вместе с нами проходит это испытание и помогает городу», - отметил Игорь Терехов