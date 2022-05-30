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30.05.2022  22:15   Дмитрий Колоней

Война объединила всех харьковчан

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов в интервью журналистке Наталье Мосейчук отметил:
 
«Моя команда практически вся осталась в городе Харькове. Я горжусь, что не ошибся в этих людях. Я сегодня вижу, как они работают. И война еще раз доказала эффективность этой команды и продолжает доказывать каждый день».
 
Также он подчеркнул, что война объединила всех харьковчан, в том числе выдающихся врачей, политиков, преподавателей, деятелей культуры и искусства, которые с первых дней обстрелов помогают Харькову.
 
«Сейчас в Харькове необычайная обстановка. Мы стали более чуткими. И абсолютно точно сейчас нет места политике - сейчас время объединения нации. Мы должны объединиться и победить врага. И я благодарен всем, кто вместе  с нами проходит это испытание и помогает городу», - отметил Игорь Терехов
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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