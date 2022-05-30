30.05.2022 22:02 Дмитрий Колоней

Новые микрорайоны Харькова будут строить с применением энергосберегающих технологий

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью украинской журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук.



Новые микрорайоны Харькова будут строить с применением энергосберегающих технологий



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в данном Наталье Мосейчук интервью отметил, что городская власть уже сейчас разрабатывает проектные решения, которые в будущем помогут харьковчанам экономить на оплате коммунальных услуг.

«Мы же понимаем, что цена на газ - не упадет, цена на электричество – тоже не упадет. Поэтому мы должны сейчас думать на несколько шагов вперед – как люди будут платить. Мы же не можем все время дотировать эти отрасли. Мы можем год продержаться, два, три, но не бесконечно же. На это не хватит никакого бюджета. Да, это жилье будет стоить немного дороже, но впоследствии обязательно окупится», - отметил Игорь Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что при строительстве новых микрорайонов также будет обязательно учтен опыт, который город получил во время войны. В частности, жилые комплексы будут оборудованы паркингами-укрытиями, а также автономной системой водоснабжения. По его словам, где это возможно, будут бурить скважины, чтобы при любой чрезвычайной ситуации харьковчане оставались с водой.