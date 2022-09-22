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22.09.2022  21:14   

Мер Харкова проінспектував Індустріальний район (фото)

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають у 17 багатоповерхових житлових будинках Індустріального району.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Хід виконання реконструкції 22 вересня проінспектував Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Індустріальний район зазнав тотальних бомбардувань, внаслідок чого житловий фонд був сильно зруйнований.
 
Найбільше постраждали Роганський житловий масив та мікрорайон «Сонячний». Цієї осені там реконструюють 17 будинків.
 
«Частина будинків буде готова вже до опалювального сезону, який ми плануємо розпочати 15 жовтня. А є будинки, які здаватимемо на початку листопада. Це пов'язано з комплексом необхідних робіт і складними технічними рішеннями, які треба робити поетапно. Пошкоджено несучі конструкції, і цикл робіт має бути виконаний таким чином, щоб насамперед було надійно. Щоб люди могли заїхати до квартири, якщо потрібно, зробити косметичний ремонт, і жити в нормальних умовах», - наголосив Ігор Терехов.
 
За його словами, загалом у місті на реконструкції перебуває понад 60 будинків, які постраждали через ворожі обстріли.

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Тэги:  реконструкция, игорь терехов, индустриальний, харков
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