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25.06.2022  21:12   Дмитрий Колоней

Появятся фишки, которые будут отличать Харьков от других городов Украины, Европы и мира, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью телеведущей Наташе Власенко.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова ИгорьТерехов  в интервью телеведущей Наташе Власенко подчеркнул, что изменения, которые произойдут в Харькове в ходе послевоенного восстановления, рассчитаны на десятилетия вперед. Харьков станет уникальным городом, в котором будут гармонично сочетаться жилые массивы, парки, скверы, вело- и пешеходные дорожки.  
 
«В то же время будет много нового и интересного. Это не значит, что мы отставим в сторону бекетовскую архитектуру, которой так славится Харьков. Но появится много нового, выполненного в стиле хай-тек, в том числе для работников IT-сферы. Также мы работаем над концепцией даун-тауна - центра города. Будет совсем другая транспортная инфраструктура. Появятся такие фишки, которые будут отличать Харьков от других городов Украины и, я надеюсь, Европы и мира. То, что британский архитектор Норман Фостер взялся делать это вместе с нами, - это даст импульс новому стилю города», - рассказал Игорь Терехов.  
 
Городской голова также сообщил, что в Харькове работают над концепцией внедрения электробусов в качестве общественного транспорта.  
 
«Это уникально для Украины. И это важно, принимая во внимание необходимость решать проблемы с топливом и думать об экологии. То, что мы делаем в городе, рассчитано на десятилетия вперед», - подчеркнул мэр. 
 

 

Источник:   Укриаина 24
 Тэги:  игорь терехов, реконструкция, харьков
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