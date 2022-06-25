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25.06.2022  21:48   Дмитрий Колоней

Под Харковом мужчина погорел на маке (фото)

Правоохранители взяли под Харьковом любителя выращивать запрещенное растение.

Выращивал снотворный мак и задержан 62-летний мужчина в Заречном. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 25 июня 2022 года сотрудники стражи порядка Красноградского райотдела полиции порешению следственного судьи обыскали жилье 62-летнего  в селе Заречное.
 
Правоохранители обнаружили на территории домовладения 1608 растений снотворного мака, а в помещении – 100 граммов маковой соломы. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертное исследование.
 
Выращивал снотворный мак и задержан 62-летний мужчина в Заречном. Новости Харькова
 
Открыто уголовное дело  о посеве и выращивание снотворного мака. Мужчине светит до 3 лет ограничения свободы.
 
Тэги:  наркотики, снотворный мак, харьков, красноград, заречное
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