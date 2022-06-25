Под Харковом мужчина погорел на маке (фото)

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Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 26 июня На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.