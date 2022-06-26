Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 26 июня

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+28°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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