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26.06.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 26 июня

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+28°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным.
  • Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде.
  • Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.
  • Вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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