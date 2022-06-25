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25.06.2022  14:35   Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал о подробностях разговора с президентом

Мэр Харькова рассказал, о чем разговаривал с Владимиром Зеленским.


Игорь Терехов рассказал о подробностях разговора с президентом
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова Наталье Влащенко.
 
Игорь Терехов сообщил, что при разговоре с президентом поднимались различные вопросы, в том числе развитие обороны, военных действий.
 
«Хорошая встреча состоялась, деловая. В военных условиях мы пообщались. Поднимали вопросы обороны, развития военных действий и думали о будущем. Город Харьков очень сильно пострадал и я понимаю, что еще будут определенные «прилеты» и разрушения»,- отметил мэр Харькова.
 
Кроме этого, обсуждали и концепцию восстановления города.
 
«Я рассказал, как я вижу концепцию восстановления Харькова. Ее полностью поддержал президент. Владимир Зеленский дает государственные гарантии, а я привлекаю инвестиции»,- сообщил Игорь Терехов.
 
Кроме этого, по словам Игоря Терехова, данная концепция позволит избежать всех посредников.
 
«Это очень здорово. Мы из наших взаимоотношений вертикаль Офиса Президента, президента и города как органа местного самоуправления исключаем абсолютно всех посредников»,- отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, Игорь Терехов рассказал, каким будет Харьков после победы Украины.
 
Источник:   Украина 24
 Тэги:  игорь терехов, харьков
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