25.06.2022 14:28 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики перекладывают по пять километров труб в в месяц

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «ХТС», с начала 2022 года теплоэнергетики переложили более 30 км теплосетей. В частности, сейчас трубы большого диаметра меняют в центре города - на ул. Ярослава Мудрого и ул. Космической. Завершаются работы на Салтовке - на ул. Валентиновской и ул. Бучмы, и продолжается замена магистралей на пр. Льва Ландау. Заместитель технического директора КП «ХТС» Алексей Лука отметил, что пока все утвержденные еще до войны планы по реконструкции тепловых сетей выполняются на 100%.

В результате боевых действий было повреждено около 20% источников теплоснабжения города, 15% из которых необходимо заменить. По состоянию на сегодня, необходимые работы выполняются на Северной Салтовке, в МЖК «Интернационалист», в микрорайоне «Горизонт» и поселке Пятихатки. Параллельно продолжаются реконструкции четырех котельных по проектам Мирового банка, запланированные еще до войны.

На предприятии подчеркнули, что необходимые материалы покупают за счет бюджета городской территориальной громады, и городская власть делает все возможное, чтобы обеспечить теплоэнергетиков бесперебойной поставкой запчастей, топлива и строительных материалов для подготовки к отопительному сезону.