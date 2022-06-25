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25.06.2022  14:05   Виталий Хиневич

В Харькове автомобиль сбил пенсионерку

В Харькове произошло ДТП.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что Салтовской окружной прокуратурой г. Харькова направил в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
 
Досудебным расследованием установлено, что 8 мая 2021 житель города Змиев, управляя технически исправным автомобилем «Dodge Journey», двигался в крайней левой полосе по улице Тюринской в Харькове. Человек ехал со скоростью 65 км/ч, то есть превысил скорость, разрешенную в населенных пунктах.
 
Приближаясь к пешеходному переходу и увидев переходящую дорогу 71-летнюю женщину, водитель не сбавил скорость, в результате чего совершил наезд на женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
 
Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
 
Напомним, съемки сериала от Netflix закончились трагедией.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, харьков
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