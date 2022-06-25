25.06.2022 14:05 Виталий Хиневич

В Харькове автомобиль сбил пенсионерку

В Харькове произошло ДТП.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что Салтовской окружной прокуратурой г. Харькова направил в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 8 мая 2021 житель города Змиев, управляя технически исправным автомобилем «Dodge Journey», двигался в крайней левой полосе по улице Тюринской в Харькове. Человек ехал со скоростью 65 км/ч, то есть превысил скорость, разрешенную в населенных пунктах.

Приближаясь к пешеходному переходу и увидев переходящую дорогу 71-летнюю женщину, водитель не сбавил скорость, в результате чего совершил наезд на женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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