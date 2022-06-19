19.06.2022 16:55 Виталий Хиневич

Съемки сериала от Netflix закончились трагедией

Съемки сериала проходили в Мексике.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».

Сообщается, что во время съемок сериала от Netflix погибли два актера, еще шесть получили травмы и были госпитализированы.

Два актера из сериала « Избранный» погибли в результате ДТП производственного фургона в четверг. В результате аварии погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте).

Кроме этого отмечается, что с травмами были госпитализированы еще два актера и четыре члена команды. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное.