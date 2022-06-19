19.06.2022 16:55 Виталий Хиневич
Съемки сериала от Netflix закончились трагедией
Съемки сериала проходили в Мексике.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Сегодня».
Сообщается, что во время съемок сериала от Netflix погибли два актера, еще шесть получили травмы и были госпитализированы.
Два актера из сериала « Избранный» погибли в результате ДТП производственного фургона в четверг. В результате аварии погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте).
Кроме этого отмечается, что с травмами были госпитализированы еще два актера и четыре члена команды. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное.
Напомним, Netflix создаст шоу
по мотивам известного телесериала.
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