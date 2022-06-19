    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Съемки сериала от Netflix закончились трагедией
19.06.2022  16:55   Виталий Хиневич

Съемки сериала от Netflix закончились трагедией

Съемки сериала проходили в Мексике.

Netflix
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».
 
Сообщается, что во время съемок сериала от Netflix погибли два актера, еще шесть получили травмы и были госпитализированы.
 
Два актера из сериала « Избранный» погибли в результате ДТП  производственного фургона в четверг. В результате аварии погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте).
 
Кроме этого отмечается, что с травмами были госпитализированы еще два актера и четыре члена команды. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное.
 
Напомним, Netflix создаст шоу по мотивам известного телесериала.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  netflix, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Общество Netflix создаст шоу по мотивам известного телесериала 29.12 Общество «Ирония судьбы» от Netflix: стала известна дата выхода фильма
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 