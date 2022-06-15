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15.06.2022  16:10   Виталий Хиневич

Netflix создаст шоу по мотивам известного телесериала

Netflix открыл кастинг участников для реалити-шоу.

Игра в кальмара
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».
 
Сообщается, что Netflix создает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара». По сюжету фильма люди, находясь в полном отчаянии, соглашаются принять участие в смертельной игре, победитель получает огромную сумму денег.
 
В шоу игра будет происходить на выбывание участников. Главный приз составит 4.56 миллионов долларов. 
 
В игре примут участие 456 человек со всего мира. Съемки шоу будут происходить в 2023 году.
 
Напомним, «Игра в Кальмара» стала самым обсуждаемым сериалом и одним из самых популярных сериалов в мире. Актеры, сыгравшие роли игроков, моментально обрели популярность и стали невероятно интересны фанатам. Не говоря уже о том, что одежда, похожая на костюмы героев в сериале стала продаваться по миру с невероятной скоростью.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  netflix, игра в кальмара
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