15.06.2022 16:10 Виталий Хиневич

Netflix создаст шоу по мотивам известного телесериала

Netflix открыл кастинг участников для реалити-шоу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».

Сообщается, что Netflix создает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара». По сюжету фильма люди, находясь в полном отчаянии, соглашаются принять участие в смертельной игре, победитель получает огромную сумму денег.

В шоу игра будет происходить на выбывание участников. Главный приз составит 4.56 миллионов долларов.

В игре примут участие 456 человек со всего мира. Съемки шоу будут происходить в 2023 году.

Напомним, «Игра в Кальмара» стала самым обсуждаемым сериалом и одним из самых популярных сериалов в мире. Актеры, сыгравшие роли игроков, моментально обрели популярность и стали невероятно интересны фанатам. Не говоря уже о том, что одежда, похожая на костюмы героев в сериале стала продаваться по миру с невероятной скоростью.