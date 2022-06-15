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15.06.2022  15:56   Дмитрий Колоней

В Харькове восстанавливают наиболее разрушенные котельные (фото)

Об тлм сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Восстанавливаются наиболее разрушенные харьковские котельные
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети», реконструируются наиболее пострадавшие в результате боевых действий источники теплоснабжения.
 
В настоящее время восстановительные работы продолжаются на котельных «Север-3», «Север-5», «Хартрон» и на центральном тепловом пункте в районе поселка Пятихатки. 
 
Восстанавливаются наиболее разрушенные харьковские котельные
 
Также подрядные организации приступили к реконструкции котельных «Север-2» и МЖК «Интернационалист». А на котельной онкоцентра по ул. Гуревича демонтируют поврежденные железобетонные конструкции крыши.
 
Тэги:  котельные, восстановление, харьков
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