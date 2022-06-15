15.06.2022 15:56 Дмитрий Колоней

В Харькове восстанавливают наиболее разрушенные котельные (фото)

Об тлм сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети», реконструируются наиболее пострадавшие в результате боевых действий источники теплоснабжения.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются на котельных «Север-3», «Север-5», «Хартрон» и на центральном тепловом пункте в районе поселка Пятихатки.

Также подрядные организации приступили к реконструкции котельных «Север-2» и МЖК «Интернационалист». А на котельной онкоцентра по ул. Гуревича демонтируют поврежденные железобетонные конструкции крыши.