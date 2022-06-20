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20.06.2022  11:23   Рита Парфенова

Как проходит ремонт в котельных обстрелянных районов Харькова (фото)

КП "Харьковские тепловые сети" готовится к отопительному сезону и подаче горячей воды.


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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП ХТС, продолжаются ремонтные работы в котельных Индустриального района «Пятихатская» и «Мохначанская».

В котельной на улице Мохначанской приступили к монтажу новых пластиковых окон.

На Пятихатской завершается ремонт кровни в здании котельной и идет обмуровка второго котла.

В ближайшее время запланировано заполнение теплотрассы от котельной на Пятихатской.

Напомним, 9 июня в котельные «Пятихатская» и «Мохначанская» поступило теплообменное оборудование.

Ремонт котельных Пятихатская и Мохначанская в Харькове Ремонт котельных Пятихатская и Мохначанская в Харькове

Ремонт котельных Пятихатская и Мохначанская в Харькове

Ремонт котельных Пятихатская и Мохначанская в Харькове Ремонт котельных Пятихатская и Мохначанская в Харькове

 

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  котельные, отопительный сезонн, хтс, харьков
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