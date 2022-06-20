20.06.2022 11:23 Рита Парфенова

Как проходит ремонт в котельных обстрелянных районов Харькова (фото)

КП "Харьковские тепловые сети" готовится к отопительному сезону и подаче горячей воды.



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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП ХТС, продолжаются ремонтные работы в котельных Индустриального района «Пятихатская» и «Мохначанская».

В котельной на улице Мохначанской приступили к монтажу новых пластиковых окон.

На Пятихатской завершается ремонт кровни в здании котельной и идет обмуровка второго котла.

В ближайшее время запланировано заполнение теплотрассы от котельной на Пятихатской.

Напомним, 9 июня в котельные «Пятихатская» и «Мохначанская» поступило теплообменное оборудование.