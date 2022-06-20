20.06.2022 10:39 Рита Парфенова

Под Харьковом снаряд попал реку, в которой купались дети

Подростки получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает РЕДПОСТ.

«19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал сдетонировавший снаряд. Дети получили осколочные ранения», – говорится в сообщении.

С наачала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали более 909 детей. По состоянию на утро 20 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 586.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – отметили в офисе Генпрокурора.

Ранее в сводке ХОГА указывалось, что 19 июня в селе Ивановка Изюмского района получили ранения три человека, в том числе дети 13 и 14 лет.