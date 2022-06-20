20.06.2022 09:48 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 20 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове пострадавших нет, в области девять человек получили ранения, в том числе трое детей.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 20 июня, передает РЕДПОСТ

«Неоднократно говорил, что враг не оставляет планов по Харькову, но ВСУ готовы к любому сценарию со стороны оккупантов!», – заявил он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Россияне продолжают терроризировать мирное население – утро в городе также началось с ударов», – отметил Синегубов.



В г. Люботин враг нанес ракетный удар по учебному заведению. Предварительно пострадавших нет.



В Богодуховском районе обстреляно село Барановка, поврежден частный дом.



В Балаклее ранения получили два человека, в селе Ивановка Изюмского района – 3, в том числе дети 13 и 14 лет.

Поле обстрелов Чугуева травмирован один сирный житель. В городе Первомайском, Лозовского района, ранен ребенок 13 лет. В Шевченково, Купянского района, один пострадавший.



В Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое потерпело удар российских оккупантов 18 июня.



В с. Циркуны, Харьковского района, местный мужчина 74 лет взорвался на российской мине. Госпитализирован с ранениями.



Глава ХОВА напомнил, что враг коварно дистанционно минует большие территории вдали от линии фронта. «Не находитесь без необходимости в полях, на обочинах дорог, не посещайте лесополосы!», – призвал Синегубов.

Напомним, в Генштабе сообщили, что противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы и Дементиевка Дергачевского района, Петровка Харьковского района, Верхний Салтов и Рубежное Волчанского района, Тимофеевка и Морозова Долина Золочевского района, а также окрестности города Харькова.