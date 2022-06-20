Уровень радиации в Харькове на 20 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По состоянию на 20 июня 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 20 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 19 июня.
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Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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